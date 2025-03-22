Мог ли осужденный депутат Александр Нестеровский въехать на территорию Украины или Румынии?

Депутат Александр Нестеровский, приговоренный к 12 годам лишения свободы, не находится на территории Украины или Румынии, заявила министр внутренних дел Даниела Мисаил- Никитин, имея соответствующие подтверждения от коллег из этих двух стран.
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