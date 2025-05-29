FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 926 подписчиков

Раскрыта причина смерти актера «Глухаря» и «Каникул Кроша» Василия Фунтикова

Раскрыта причина смерти актера «Глухаря» и «Каникул Кроша» Василия Фунтикова

Брат артиста Василия Фунтикова, Павел, прокомментировал обстоятельства кончины актера, прославившегося прежде всего ролью Кроша в кинолентах, снятых по произведениям Анатолия Рыбакова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх