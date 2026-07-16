Флот Севастополя провел тренировки по борьбе с диверсантами

Шестнадцатого июля в Севастополе прошли масштабные тренировки Черноморского флота. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о проведении профилактических мероприятий по борьбе с противодиверсионными силами и средствами.
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