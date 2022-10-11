Минобороны РФ поделилось кадрами работы российских танкистов в ходе спецоперации на Украине. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны показало танковый бой ВС России с ВСУ Танкисты подавляют огневые точки ВСУ совместно с одним из мотострелковых подразделений.