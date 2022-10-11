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Минобороны показало танковый бой ВС России с ВСУ

Минобороны показало танковый бой ВС России с ВСУ

Минобороны РФ поделилось кадрами работы российских танкистов в ходе спецоперации на Украине.  СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны показало танковый бой ВС России с ВСУ Танкисты подавляют огневые точки ВСУ совместно с одним из мотострелковых подразделений.

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