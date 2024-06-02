Агент Радмановача про средний палец: «Это шутка с Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Никола уважает «Зенит»

Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2). В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, 27-летний игрок показывал средний палец, он несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.