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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Радмановача про средний палец: «Это шутка с Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Никола уважает «Зенит»

Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2). В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, 27-летний игрок показывал средний палец, он несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.

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