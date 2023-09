На Украине участились случаи криминальных смертей и пропаж иностранцев Дмитрий Родионов Фото: The Presidential Office of Ukrain/ Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Павел Екатеринин Иностранные наемники в рядах ВСУ могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов, пишет британская Telegraph.