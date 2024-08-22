Глава минобороны Украины описал законодателям США фронтовую обстановку

Обстановку на линии фронта и запросы украинской армии обсудил с посетившими Украину депутатами палаты представителей конгресса США министр обороны Украины Рустем Умеров, 21 августа написал он на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии