Трамп поздравил Польшу с выбором нового президента

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с выбором нового главы государства.«Поздравляю, Польша, ты выбрала победителя!» – написал он в соцсети Truth Social, сопроводив пост заголовком статьи телеканала Newsmax: «Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всех в Европе».
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