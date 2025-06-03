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Аргументы и Факты

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Трамп поздравил Польшу с выбором нового президента

Трамп поздравил Польшу с выбором нового президента

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с выбором нового главы государства.«Поздравляю, Польша, ты выбрала победителя!» – написал он в соцсети Truth Social, сопроводив пост заголовком статьи телеканала Newsmax: «Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всех в Европе».

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Комментарии
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Eduard
Зря! Рожи у европейцев разныеа мозги из одной банки!
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