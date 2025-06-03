Трамп поздравил Польшу с выбором нового президента

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с выбором нового главы государства.«Поздравляю, Польша, ты выбрала победителя!» – написал он в соцсети Truth Social, сопроводив пост заголовком статьи телеканала Newsmax: «Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всех в Европе».