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Царьград

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В Ростовской области отремонтируют мемориал над братской могилой 1000 бойцов

В Ростовской области отремонтируют мемориал над братской могилой 1000 бойцов

Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта мемориала над братской могилой советских воинов в хуторе Чапаев Белокалитвинского района, где в январе–феврале 1943 года погибли свыше тысячи солдат и офицеров.

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