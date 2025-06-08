Собянин: ПВО уничтожила еще три беспилотника на подлете к Москве

Средства российской системы ПВО сбили еще три беспилотника украинских боевиков в Московском регионе. Общее число уничтоженных за последние часы дронов достигло семи, сообщил в телеграм-канале столичный мэр Сергей Собянин.
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