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Калужские новости

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Завтра похолодание до +6 градусов ночью и +14 днём

Завтра похолодание до +6 градусов ночью и +14 днём

Завтра пасмурность усилится, а температура ощутимо снизится — до +6 ночью. Будет ли похолодание рекордным для октября?Сегодня, 9 октября, температура воздуха +19 градусов.

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