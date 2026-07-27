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Иркутск Сегодня

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В царстве кокошников: Единый день фольклора отметили в Братском районе

В царстве кокошников: Единый день фольклора отметили в Братском районе

В посёлке Прибрежный Братского района отметили Единый день фольклора — праздник, учреждённый по итогам Всероссийского конгресса фольклористов в 2022 году, — рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

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