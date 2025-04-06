Тамбовским школьникам расскажут о квантовых технологиях

С 8 по 28 апреля в школах Тамбовской области пройдет "Урок цифры" по квантовым технологиям. Школьникам расскажут, как применение квантовых вычислений повлияет на моделирование молекул и химических процессов, в будущем сделает возможным прорыв в достижении особых свойств материалов для дальнего космоса, энергетики, машиностроения, персонализированной медицины и фармацевтики.
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