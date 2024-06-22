В заброшенном лагере Подмосковья от удара током погиб студент

Молодой человек дотронулся до провода в трансформаторной будке, который оказался под напряжением.Ночная прогулка по заброшенному лагерю в Щелковском округе Подмосковья закончилась гибелью 18-летнего студента, который дотронулся до провода в трансформаторной будке.
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