На Сахалине ликвидируют последствия мощного ливня

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На Сахалине сейчас устраняют последствия разрушительного циклона, который обрушился на остров ночью. Часть дорог ушла под воду вместе с машинами, затоплены квартиры, более 2,5 тысяч местных жителей остались без света.

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