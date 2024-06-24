Новые горизонты

Письмо Путина Ким Чен Ыну.Ким Чен Ыну, Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики24 июня 2024 годаУважаемый товарищ Ким Чен Ын,хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике.
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