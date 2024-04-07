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Активизация американо-китайских экономических контактов в условиях новой версии «китайской угрозы»

Активизация американо-китайских экономических контактов в условиях новой версии «китайской угрозы»

Активизация американо-китайских экономических контактов в условиях новой версии «китайской угрозы» Вашингтон преследует гегемонистские цели, что в Пекине хорошо понимают США, будучи не в силах победить КНР в открытой конкуренции, изобретают новые способы ограничения китайского экономического роста и сопутствующего ему расширения китайского присутствия на мировых рынках.

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