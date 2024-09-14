Даёшь социалистический БРИКС вокруг социалистического Китая

Необходимо признать, что после глобальных преступно-коварных санкций США, введённых в 2022 году, Россия экономически устояла не только благодаря "гибкости" наших нефтегазовых труб, которые перенаправились с Запада на Восток и Юг, но и благодаря международным субъектным образованиям, которые были сформированы во времена социализма в СССР и в Китае.