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В Башкирии в многоэтажке рванул бытовой газ: один человек погиб, семеро пострадали

В Башкирии в многоэтажке рванул бытовой газ: один человек погиб, семеро пострадали

В башкирском Стерлитамаке из-за взрыва газа погиб человек.В Стерлитамаке (Башкирия) на втором этаже многоэтажного дома взорвался бытовой газ, сообщает мэрия города в телеграм-канале.

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