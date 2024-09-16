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Спички - не игрушка

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  • Elka
    Охренеть. Стену до неба, чтобы ни одна тварь не пролезла в Россию. Свои дома дороги надо строить, а не покупать любов...Абхазия и Таджики...
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    Вучичь, Лукашенка, Пашинянка, Орбан, Токаев, Алиев..... Братушки -- бандерлоги.США сломали серба...
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В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

Политнавигатор Риторика президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержку Киева представляют собой ни к чему не обязывающие заявления, потому что в Москве прекрасно понимают – турки не вторгнуться в Крым, а вот турецкий бизнес продолжит сотрудничать с российским».

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