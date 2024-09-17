17,09,24 Очеретино - Архангельское Активные боевые действия на северном фланге Авдеевки. Атака ВС РФ малой пехотной севернее Архангельского.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
17,09,24 Очеретино - Архангельское Активные боевые действия на северном фланге Авдеевки. Атака ВС РФ малой пехотной севернее Архангельского.
Свежие комментарии