Инсайдер раскрыл планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Рождество: «Хотят исцелить брак»

Для принца Уильяма и Кейт Миддлтон уходящий год выдался непростым — и это еще мягко говоря. За прошедшие месяцы, помимо борьбы принцессы Уэльской с онкологией, пара столкнулась с бесконечным количеством теорий заговора относительно здоровья Кэтрин, обвинениями в обмане и вечной проблемой вроде отношений с принцем Гарри.