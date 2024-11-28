Инсайдер раскрыл планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Рождество: «Хотят исцелить брак»

Для принца Уильяма и Кейт Миддлтон уходящий год выдался непростым — и это еще мягко говоря. За прошедшие месяцы, помимо борьбы принцессы Уэльской с онкологией, пара столкнулась с бесконечным количеством теорий заговора относительно здоровья Кэтрин, обвинениями в обмане и вечной проблемой вроде отношений с принцем Гарри.
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