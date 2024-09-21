Мессия в юбке: Главный фетиш президента Молдавии

Президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября. В тот же день по инициативе нынешнего президента Майи Санду состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение о вступлении страны в ЕС.
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