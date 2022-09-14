ВСУ за прошедшие сутки выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР

ВСУ за прошедшие сутки выпустили более 40 снарядов по ДНР. Об этом информирует представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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