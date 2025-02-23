Садистам с автомойки на Урале предъявили обвинения: им грозит до 12 лет тюрьмы

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 23 февраля, ФедералПресс. Следственный комитет России по Свердловской области предъявил обвинения троим жителям Каменска-Уральского в хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера.
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