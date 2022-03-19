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Чемпионат Турции. «Фенербахче» – «Бешикташ», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

В субботу, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча. «Фенербахче» дома сыграет с «Бешикташем», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес».

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