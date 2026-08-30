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Татар-информ

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Краснокнижную грибную капусту впервые нашли в Керженском заповеднике

Краснокнижную грибную капусту впервые нашли в Керженском заповеднике

Спарассис курчавый, также известный как грибная капуста, впервые обнаружили на территории Керженского заповедника.

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