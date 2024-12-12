Администрация Северодвинска призывает жителей убрать автохлам

Посмотрите на фото. Возможно, это ваши машины, или вы знаете их владельцев.Комиссия, которая занимается выявлением брошенных транспортных средств, разместила уведомления для собственников автомобилей:— ГАЗ-31105, который стоит рядом с домом № 55 на проспекте Труда;— ВАЗ-21099, брошенного рядом с домом № 4 на улице Трухинова.
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