Администрация Северодвинска призывает жителей убрать автохлам

Посмотрите на фото. Возможно, это ваши машины, или вы знаете их владельцев.Комиссия, которая занимается выявлением брошенных транспортных средств, разместила уведомления для собственников автомобилей:— ГАЗ-31105, который стоит рядом с домом № 55 на проспекте Труда;— ВАЗ-21099, брошенного рядом с домом № 4 на улице Трухинова.