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Администрация Северодвинска призывает жителей убрать автохлам

Администрация Северодвинска призывает жителей убрать автохлам

Посмотрите на фото. Возможно, это ваши машины, или вы знаете их владельцев.Комиссия, которая занимается выявлением брошенных транспортных средств, разместила уведомления для собственников автомобилей:— ГАЗ-31105, который стоит рядом с домом № 55 на проспекте Труда;— ВАЗ-21099, брошенного рядом с домом № 4 на улице Трухинова.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
👍👍👍👍если он сломан и годами стоит, конечно надо убрать
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