Депутат Немкин предупредил о звонках мошенников от имени фонда "Россия" или ПФР

Член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин предупредил о звонках мошенников, выступающих якобы от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда.
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