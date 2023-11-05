Приметы и поверья на 6 ноября 2023 года, которые дошли до современников от древних славян Алёна ЮрьеваНародный календарь торжеств на понедельник, 6 ноября 2023 года сообщает, что в православии верующие отмечают праздник в честь иконы Всех Скорбящих Радость.
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