Приметы и поверья на 6 ноября 2023 года, которые дошли до современников от древних славян Алёна ЮрьеваНародный календарь торжеств на понедельник, 6 ноября 2023 года сообщает, что в православии верующие отмечают праздник в честь иконы Всех Скорбящих Радость.