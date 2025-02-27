ВС РФ уничтожили ударом "Ланцета" гаубицу, две САУ и танк на правобережье Днепра

ТАСС/Владимир Гердо Подразделение БПЛА ВДВ уничтожили буксируемую гаубицу, две самоходных артустановки и танк украинских боевиков на правобережье Днепра в Херсонской области ударом барражирующего снаряда "Ланцет".
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