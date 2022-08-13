Квантовая психология: что это такое и существует ли сила мысли?

Квантовая психология — это теория основанная на законах физики, которая основана на идеи о том, что человеческое сознание является частью глобального мира, в котором всё построено на принципах взаимодействия.
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