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Лекция «Варшавское шоссе. Южные ворота Москвы»

Лекция «Варшавское шоссе. Южные ворота Москвы»

Варшавское шоссе соединяет разные эпохи и районы Москвы. Маршрут протянулся от Большой Тульской улицы до Южного Бутова и сегодня считается самой длинной улицей столицы.

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