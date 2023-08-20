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Дачные печи: соблюдение норм безопасности при установке

Дачные печи: соблюдение норм безопасности при установке

Дачные печи: соблюдение норм безопасности при установке Елена ГалицкаяДепутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья, Никита Чаплин из партии «Единая Россия», предостерегает от возможных пожаров при установке печей на дачных участках.

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