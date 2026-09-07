Kit Harington: Resting sad face enhanced 'Two Cities' performance

Kit Harington plays one of Charles Dickens' greatest heroes, Sydney Carton, in the new MGM+ miniseries version of "A Tale of Two Cities.
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