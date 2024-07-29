Свищев обвинил оргкомитет Олимпиады во вредительстве

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отреагировал на новость о том, что второй подряд тренировочный олимпийский заплыв триатлонистов отменен из-за плохого качества воды в Сене, передает ТАСС.
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