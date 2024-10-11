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Царьград

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В Промышленном районе Самары завершили благоустройство дворов

В Промышленном районе Самары завершили благоустройство дворов

В Самаре обновили дворовые территории в рамках национального проекта.Благоустройство шести дворов завершилось в Промышленном районе Самары в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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