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Царьград

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В омском автобусе женщина накинулась с угрозами на трёх девочек. Ей вторил парламентарий: Взрослые не стеснялись в выражениях

В омском автобусе женщина накинулась с угрозами на трёх девочек. Ей вторил парламентарий: Взрослые не стеснялись в выражениях

Омичка набросилась на школьниц в автобусе с угрозами. "Воспитывать" школьниц с помощью нецензурной речи ей помогал парламентарий.

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