Daily Storm

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Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников спецоперации на Украине и семей погибших солдат

Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников спецоперации на Украине и семей погибших солдат

Фонд получил название «Защитники Отечества», а его главой назначена Анна ЦивилеваРоссийский лидер Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников спецоперации на Украине и семей погибших бойцов.

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