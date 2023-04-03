Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников спецоперации на Украине и семей погибших солдат

Фонд получил название «Защитники Отечества», а его главой назначена Анна ЦивилеваРоссийский лидер Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников спецоперации на Украине и семей погибших бойцов.
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