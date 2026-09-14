В Казани 28 человек отравились после посещения шашлычной

28 человек, включая двоих детей, получили пищевое отравление после посещения шашлычной. Об этом 14 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.
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