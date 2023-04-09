Неприятно, но факт. США нам изоляцию и остракизм, а мы им уникальные двигатели для космоса

Интересное «кино» получается. Нам «сверху» рассказывают, что США и НАТО представляют реальную угрозу для России, в чём, безусловно, нет никаких сомнений, но в это же самое время почему-то мы до сих пор снабжаем их уникальными ракетными двигателями.