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Неприятно, но факт. США нам изоляцию и остракизм, а мы им уникальные двигатели для космоса

Интересное «кино» получается. Нам «сверху» рассказывают, что США и НАТО представляют реальную угрозу для России, в чём, безусловно, нет никаких сомнений, но в это же самое время почему-то мы до сих пор снабжаем их уникальными ракетными двигателями.

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