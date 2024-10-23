Маргарита Симоньян считает, что Китай останется ведущей экономикой мира

В Казани состоялась презентация третьего сезона проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина", на которой главный редактор международной медиагруппы Russia Today и телеканала RT Маргарита Симоньян подчеркнула важность изучения китайского языка.
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