Страна и люди
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Страна и люди

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США отказались ограничивать экспорт дизтоплива на фоне рекордных цен

США отказались ограничивать экспорт дизтоплива на фоне рекордных цен

Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает введение запрета или ограничений на экспорт дизельного топлива, так как они не считают, что это не приведет к заметному снижению цен внутри страны.

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