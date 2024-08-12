УФ-печать: области применения

Основное преимущество печати с использованием УФ-технологии – универсальность. Ее можно использовать для самых разных материалов, но только с учетом конкретных особенностей физико-химических свойств запечатываемых поверхностей.
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