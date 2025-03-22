Губернатор доложил федеральным властям о проблеме расселения авариек в Поморье

Александр Цыбульский подчеркнул важность сохранения набранной скорости расселения из аварийного жилья, и обратил внимание на необходимость пересмотра параметров программы в части увеличения доли софинансирования из федерального бюджета.
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