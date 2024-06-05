В ВТБ объяснили, почему россияне кинулись за кредитами

ВТБ за первые пять месяцев 2024 года выдал более 1 трлн рублей в рамках кредитования розничных клиентов, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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