В омском дворе на Левом берегу мусорная площадка соседствует с детской. Жители дома №24Б на Волгоградской обратились к нам с просьбой привлечь внимание а их проблеме.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В омском дворе на Левом берегу мусорная площадка соседствует с детской. Жители дома №24Б на Волгоградской обратились к нам с просьбой привлечь внимание а их проблеме.