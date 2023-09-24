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Тебас о подписке на футбольные матчи в Испании за 100+ евро в месяц: «Получается около 10 евро в день – столько же стоит выпивка»

Тебас о подписке на футбольные матчи в Испании за 100+ евро в месяц: «Получается около 10 евро в день – столько же стоит выпивка»

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