Военное обозрение

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Наш ответ Чемберлену

Наш ответ Чемберлену

«Наш ответ Чемберлену» – лозунг, появившийся в связи с нотой британского правительства советскому от 23 февраля 1927 года за подписью британского министра иностранных дел Джозефа Остина Чемберлена и последовавшей в ответ кампанией.

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