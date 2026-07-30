Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 566 подписчиков

Израиль использовал 700 т взрывчатки для уничтожения туннелей "Хезболлах"

Израиль использовал 700 т взрывчатки для уничтожения туннелей "Хезболлах"

Израильские военные взорвали туннели "Хезболлах" на юге Ливана, использовав 700 тонн взрывчатки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что действие направлено на ликвидацию террористической инфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии