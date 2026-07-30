Израиль использовал 700 т взрывчатки для уничтожения туннелей "Хезболлах"

Израильские военные взорвали туннели "Хезболлах" на юге Ливана, использовав 700 тонн взрывчатки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что действие направлено на ликвидацию террористической инфраструктуры.
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